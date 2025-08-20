Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновили после атаки ВСУ
Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Господин Сийярто поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативность.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы ожидаем, что Украина не совершит очередную атаку на трубопровод, который имеет решающее значение для энергоснабжения нашей страны»,— сказал он.
В марте украинские беспилотники уже наносила удар по «Дружбе», что также приводило к остановке поставок.
Трубопровод «Дружба» берет начало в Альметьевске и разветвляется на северный и южный участки. По южной ветке нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию, по северной — в Германию и Польшу, в 2023 году поставки по этой ветке прекратились.