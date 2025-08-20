Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновили после атаки ВСУ

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Господин Сийярто поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ожидаем, что Украина не совершит очередную атаку на трубопровод, который имеет решающее значение для энергоснабжения нашей страны»,— сказал он.

В марте украинские беспилотники уже наносила удар по «Дружбе», что также приводило к остановке поставок.

Трубопровод «Дружба» берет начало в Альметьевске и разветвляется на северный и южный участки. По южной ветке нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию, по северной — в Германию и Польшу, в 2023 году поставки по этой ветке прекратились.