Белый дом рассматривает Будапешт как площадку для саммита Путина, Трампа и Зеленского

Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, администрация Дональда Трампа видит столицу Венгрии «площадкой саммита в первую очередь», а Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи. Трехсторонний саммит рассматривается в Белом доме как «следующий шаг урегулирования конфликта» после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Официального комментария от Белого дома пока не поступало. Ранее сам господин Трамп говорил, что сначала должна пройти встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным AFP, президент России предлагал провести саммит в Москве, а президент Франции Эмманюэль Макрон называл «идеальным местом встречи» Женеву.