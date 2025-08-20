Аграрии выкинули номер

Крупнейший в России производитель курятины ГАП «Ресурс» займется реализацией туристического проекта на базе санатория «Инжавино» в Тамбовской области. Речь может идти о строительстве комплекса на 250 номеров за 5 млрд руб. Туристическое направление едва ли займет существенную долю в бизнесе группы, но может помочь ей продвинуть продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эттингер / РИА Новости Фото: Эттингер / РИА Новости

ОАО «Токаревская птицефабрика», подконтрольное ГАП «Ресурс», 14 августа 2025 года создало новую проектную компанию — ООО «Туристический комплекс "Инжавино"», следует из данных СПАРК. Структура зарегистрирована в рабочем поселке Инжавино Тамбовской области. Компания будет заниматься строительством объектов туристической инфраструктуры, пояснили “Ъ” в ГАП «Ресурс».

ГАП «Ресурс» основана в 2002 году. Основным собственником бизнеса считается Виктор Наурузов. Это один из крупнейших производителей курятины. По данным Национального союза птицеводов, в 2024 году компания выпустила 1,07 млн тонн мяса, заняв по этому показателю первое место. По данным BEFL, группа на пятой позиции в рейтинге владельцев сельскохозяйственной земли в страны — на апрель 2025 года ей принадлежало 680 тыс. га. Аналитики Infoline по итогам 2024 года оценивали выручку ГАП «Ресурс» в 268 млрд руб. Год к году показатель вырос на 36%.

Ранее ГАП «Ресурс» не работала на туристическом рынке. Площадку под новый проект в Тамбовской области она получила в 2019 году, выкупив ее на торгах в рамках банкротства ООО «Санаторий "Инжавинский"», пояснили в компании. Сумма сделки, согласно данным на «Федресурсе», составила 37,4 млн руб. В ее периметр вошли два участка площадью 15,4 га и комплекс зданий здравницы общей площадью 22,5 тыс. кв. м. В 2024 году местные СМИ сообщали о демонтаже старых корпусов.

В ГАП «Ресурс» “Ъ” пояснили, что концепция нового объекта пока не сформирована. Ведется работа с министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области и муниципалитетом. Сейчас ГАП «Ресурс» один из ключевых производителей в регионе. Компания владеет здесь несколькими птицеводческими комплексами, комбикормовым заводом и элеватором.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что, если будет принято решение о возведении санатория в первоначальных размерах, речь пойдет об объекте на 250 номеров. Инвестиции в строительство составят около 5 млрд руб. Эксперт не исключает, что проект окажется удачным за счет растущего спроса на оздоровительный отдых в России и ограниченного предложения в регионе. По данным Росстата, доходы санаторно-курортных организаций Тамбовской области в январе—июне составили 62,6 млн руб., увеличившись на 66,5% год к году. Для России в целом рост составил 15,9%, до 102,8 млрд руб.

Господин Ивашкевич не исключает, что в проекте на поселке Инжавино ГАП «Ресурс» реализует концепцию, направленную на агротуризм. Речь может идти о небольшой ферме, направленной на производство яиц, а не мяса, или развитие растениеводства, говорит он. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Андрей Кучеров напоминает, что с 2022 года Минсельхоз оказывает грантовую поддержку проектам по развитию сельского туризма. Ее получили 300 хозяйств, общая сумма выплат превысила 2 млрд руб. По данным Агентства сельских инициатив, на долю сельхозпроизводителей сейчас приходится лишь 5–6% агротуристических проектов.

Господин Кучеров считает, что для ГАП «Ресурс» реализация туристического проекта создаст возможности по продвижению продукции. Туристическое направление, по его мнению, не займет существенную долю в выручке компании. Среди крупнейших игроков на рынке эксперт выделяет ГК «Эконива», которая в 2024 году довела поток туристов на свои предприятия до 340 тыс. посетителей при стоимости билетов от 350 до 900 руб. Новые возможности продвижения сельхозпродукции могут быть актуальны для аграриев из-за снижения рентабельности производства курятины. Сейчас ее производители активно ищут новые возможности, в том числе развивая экспорт (см. “Ъ” от 18 августа).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова