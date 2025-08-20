Тревожный звоночек

У большинства крупнейших операторов связи России чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 36–83%. Кроме того, снижается или почти не растет CAPEX, однако выручка у всех компаний увеличилась на 4–11%. Операторы связывают падение прибыли и капитальных затрат с высокой ключевой ставкой и оптимизацией расходов. Аналитики ожидают улучшения показателей уже в четвертом квартале 2025 года.

“Ъ” ознакомился с результатами финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года крупнейших российских операторов связи. Из них следует, что у трех из четырех компаний чистая прибыль значительно упала: у «МегаФона» — на 36,17%, до 17,1 млрд руб., у МТС — на 83,5%, до 7,6 млрд руб., у «Ростелекома» — на 50,7%, до 12,8 млрд руб. Снижается или почти не растет CAPEX: у «МегаФона» он упал на 12,61%, до 22,7 млрд руб., у МТС вырос на 2,98%, до 62,4 млрд руб., у «Ростелекома» увеличился на 1%, до 74,6 млрд руб. По результатам первого полугодия у «Вымпелкома», напротив, эти показатели выросли: чистая прибыль — на 441,6%, до 15 млрд руб., а CAPEX — на 63,7%, до 42 млрд руб.

Финансовые результаты крупнейших операторов связи за первое полугодие 2025 года по МСФО «Вымпелком» Выйти из полноэкранного режима 1-е полугодие 2024 года 1-е полугодие 2025 года Изменение год к году (%) Выручка (млн руб.) 150 861 158 861 4,8 Чистая прибыль (млн руб.) 2 771 15 009 441,6 CAPEX (млн руб.) 25 726 42 123 63,7 EBITDA (млн руб.) 65 096 69 290 6,4 Рентабельность EBITDA (%) 43,1 43,8 0,7 Чистый долг / EBITDA 2,52 2,48 0,04 Открыть в новом окне «МегаФон» Выйти из полноэкранного режима 1-е полугодие 2024 года 1-е полугодие 2025 года Изменение год к году (%) Выручка (млн руб.) 222 145 241 254 8,6 Чистая прибыль (млн руб.) 26 866 17 148 -36,17 CAPEX (млн руб.) 26 054 22 769 -12,61 OIBDA (млн руб.) 98 322 106 979 8,8 Рентабельность OIBDA (%) 44,26 44,34 0,08 Чистый долг, (млн руб.) н/д н/д н/д Открыть в новом окне МТС Выйти из полноэкранного режима 1-е полугодие 2024 года 1-е полугодие 2025 года Изменение год к году (%) Выручка (млн руб.) 332 183 370 907 11,66 Чистая прибыль (млн руб.) 46 649 7 694 -83,51 CAPEX (млн руб.) 60 593 62 400 2,98 OIBDA (млн руб.) 124 524 136 077 9,28 Рентабельность OIBDA (%) 37,50 36,65 -0,85 Чистый долг, (млн руб.) 423 951 430 432 1,5 Открыть в новом окне «Ростелеком» Выйти из полноэкранного режима 1-е полугодие 2024 года 1-е полугодие 2025 года Изменение год к году (%) Выручка (млн руб.) 353 067 393 605 11,5 Чистая прибыль (млн руб.) 26 819 12 884 -50,7 CAPEX (млн руб.) 73 900 74 600 1 OIBDA (млн руб.) 147 135 154 295 4,9 Рентабельность OIBDA (%) 41,7 39,20 -2,5 Чистый долг, (млн руб.) 582 400 708 500 21,6 Открыть в новом окне Источник: отчетности операторов связи по МСФО.

Тем не менее выручка растет у всех операторов: у «Вымпелкома» — на 4,8%, до 158 млрд руб., у «МегаФона» — на 8,6%, до 241,2 млрд руб., у МТС — на 11,7%, до 370 млрд руб., у «Ростелекома» — на 11,5%, до 393 млрд руб. (см. таблицу). При этом свободный денежный поток МТС сократился на 85,7%, до 32,2 млрд руб., у «Ростелекома» и вовсе стал отрицательным, упав на 186,1%, до минус 23 млрд руб. «Вымпелком» и «МегаФон» данные о свободном денежном потоке не раскрывают.

Снижение чистой прибыли у операторов связи наблюдалось также и в первом полугодии 2024 года. Эксперты предполагали, что это могло быть связано с увеличением платы за LTE-частоты и денежно-кредитной политикой ЦБ (см. “Ъ” от 22 августа 2024 года).

Сейчас операторы связи объясняют финансовые результаты высокой ключевой ставкой ЦБ. В «МегаФоне» говорят, что сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX связано с ростом стоимости обслуживания долга, а «показатель CAPEX уменьшился в результате оптимизации расходов, не связанных с развитием и поддержкой основных сервисов компании». В МТС говорят, что на показатели чистой прибыли повлияли два фактора — «высокая база первого полугодия 2024 года после продажи дочерней компании МТС в Армении, а также рост процентных расходов» (см. “Ъ” от 24 января 2024 года). Представитель оператора добавил, что в конце 2024 года компания заявила о сокращении капзатрат в 2025 году: «Следуя объявленным ориентирам, во втором квартале мы уже сократили инвестиции на 10% год к году».

«В основном падение чистой прибыли связано с жесткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой, что отразилось на стоимости обслуживания долга. CAPEX во втором квартале перешел в стадию снижения. Эффект первого квартала связан с закрытием проектов 2024 года»,— сказали “Ъ” в «Ростелекоме». В «Вымпелкоме» объясняют резкий рост чистой прибыли разовыми факторами, «включая курсовые разницы, переоценку дебиторской задолженности и другое». «Финансирование инвестиционной программы продолжает осуществляться без привлечения новых долговых обязательств»,— добавил представитель оператора.

Выручка операторов растет в пределах 10%, тогда как прибыль снижается на десятки процентов, отмечает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян: «Это говорит о том, что на финансовый результат операторов все больше влияют возросшая стоимость заимствований и увеличение операционных затрат».

«Когда ставка опустится, компании будут активно рефинансироваться, и мы сможем наблюдать положительную тенденцию по чистой прибыли уже с четвертого квартала 2025 года»,— считает партнер инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тишин.

«Те операторы, которые являются публичными компаниями ("Ростелеком" и МТС), держат дочерние компании наготове к IPO. Как только рынок оживет, размещения акций этих компаний принесут в головные холдинги не меньше 10 млрд руб. каждое»,— добавляет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Алексей Жабин