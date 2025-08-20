Трамп: США были бы в опасности, если бы не взаимопонимание с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Соединенные Штаты «были бы в опасности», если бы не взаимопонимание с Владимиром Путиным.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо, верно»,— сказал он в интервью радиоведущему Марку Левину.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели саммит на Аляске 15 августа. Это была первая личная встреча президентов с 2019 года. Главным вопросом саммита стало урегулирование конфликта на Украине. Господин Трамп характеризовал эту встречу как очень хорошую. Издание Axios сообщало, что Дональд Трамп был готов прекратить встречу, когда Владимир Путин выдвинул максимальные требования по пяти регионам, однако потом, отмечает издание, он занял более мягкую позицию, и встреча продолжилась.