Сайты пробуют новые имена

“Ъ” ознакомился с данными исследования «Яндекса» об изменениях долей доменов в российском сегменте среди новых сайтов. Из них следует, что доля самого популярного российского домена .ru сократилась на 4,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению с 2024 годом и на 6,6 п. п. относительно 2023 года, до 64,2%. Доля доменов .рф за два года показала сокращение на 3 п. п., до 5,6%. У .com за период рост на 0,8 п. п., до 9% (см. график). При этом доля альтернативных доменов увеличилась с 2023 года почти на 9 п. п., до 21,2%, по состоянию на август 2025 года. Самым популярным среди альтернативных доменов стал .online, на втором месте — .space, замыкает тройку лидеров домен .site. Впрочем, подавляющее большинство сайтов в целом, и старых, и новых, все еще находится в зоне .ru — 72,7%. С заметным отставанием по этому показателю следуют сайты в зонах .com (8,3%), .рф (7,8%) и .su (1,3%).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ГК «Рунити» (объединяет Ru-Center, «Рег.ру» и SpaceWeb) рассказали “Ъ”, что снижение доли доменов .ru в новых проектах не означает потери популярности национальной доменной зоны. «В ближайшее время число зарегистрированных доменов в зоне .ru может превысить 6 млн, но российский бизнес не ограничивается только .ru и .рф. Большинство коротких и запоминающихся имен уже занято, а высокий спрос закономерно увеличивает их стоимость на вторичном рынке. Новые компании и проекты ищут более доступные альтернативы»,— пояснили в «Рунити». Там добавили, что дополнительную роль играет активный маркетинг тематических доменных зон: «Регистраторы нередко предлагают домены в зоне .online всего за 1 руб. в комплекте с хостингом или другими интернет-услугами, а в зонах .site и .space регулярно проходят акции. Такие домены могут использоваться как для конкретных сайтов и сервисов, так и для защиты бренда или международного продвижения. Зона .online увеличила свой ежегодный показатель в два с лишним раза. Также часто выбирают .pro, .site, .tech, .store, .shop, .space и .art, доля которых в общем объеме регистраций заметно выросла»,— рассказывает директор по продукту доменного бизнеса компании Марина Брик. В Beget (по данным Statdom, входит в топ-3 крупнейших регистраторов доменов .ru/.рф в России) не ответили “Ъ”.

Снижение популярности домена .ru обуславливается тем, что владельцы избавляются от менее привлекательных доменов, а международные регистраторы отказываются обслуживать российских клиентов, говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Это усложняет работу с доменами и вредит бизнесу. Альтернативные домены могут выглядеть более «маркетингово привлекательными», особенно для российских компаний, работающих с иностранными структурами, поясняет он. Эти домены не управляются регуляторами и требования, связанные с получением имен в них, могут быть куда проще, напоминает эксперт. С ним соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Компании хотят чем-то выделиться, зоной .ru сейчас никого не удивишь». Тенденция сохранится и в дальнейшем, в новых подключениях доля альтернативных доменов будет только прирастать, но пока нельзя сказать однозначно, как она перераспределится до конца года, говорит он.

Однако в целом спрос на домены падает из-за изменения политики поисковых систем, таких как «Яндекс», в отношении платного продвижения сайтов: это снижает ценность их количества, ради чего ранее компании могли регистрировать сразу большое число ресурсов, добавляет господин Цаплин.

Варвара Полонская