Главные новости за 13 августа. Ростов-на-Дону и область

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону обследовано более 2,6 тыс. квартир по 34 адресам, пострадавших из-за атаки БПЛА. На выплаты материальной помощи принято 268 заявлений.

В первом полугодии 2025 года общий объем поступлений в бюджет Ростовской области от турналога составил 135,1 млн руб. Средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры.

По итогам 2024 года предприятия Ростовской области сгенерировали более 5,7 млн т отходов. Показатель на 17,7% превысил статистику 2023 года (4,9 млн т).

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 4,4% с начала года и достигла 151,7 тыс. руб. в июле 2025 года. По динамике роста цен Ростов занял 11 место среди 16 российских городов-миллионников.

АО «Теплокоммунэнерго» объявило о проведении открытого конкурса на предоставление компании возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 400 млн руб. Кредитные средства планируется привлечь по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 процентных пункта.

Почти 8,5 тыс. жителей Ростовской области необходимо расселить из аварийного жилья.