Донские предприятия увеличили генерацию отходов на 17,7%

По итогам 2024 года предприятия Ростовской области сгенерировали более 5,7 млн т отходов. Показатель на 17,7% превысил статистику 2023 года (4,9 млн т). Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России первое место по объемам образования промышленного мусора заняла Кемеровская область — 3,31 млрд т. Второе место у Якутии — 946,6 млн т, третье — у Красноярского края — 632,5 млн т. В пятерку также вошли Забайкальский край (461,1 млн т) и Сахалинская область (364,7 млн т). На эти регионы приходится около 70% всех сгенерированных в стране отходов.

Вместе с тем, отечественные предприятия отчитались о 8,5 млрд т произведенных отходов, это на 8% меньше, чем в 2023 году.

Мария Хоперская