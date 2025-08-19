В Ростове «Теплокоммунэнерго» намерено взять в кредит 400 млн рублей

АО «Теплокоммунэнерго» объявило о проведении открытого конкурса на предоставление компании возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 400 млн руб. Об этом говорится в информации, опубликованной в Единой информационной системе закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитные средства планируется привлечь по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 процентных пункта.

Кредитная линия предоставляется на два года для пополнения оборотных средств компании, покрытия кассового разрыва, включая расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов и ремонтных работ, расчеты с персоналом, а также для погашения текущей задолженности по действующим кредитам.

Завершить прием заявок и подвести итоги конкурса планируется 9 сентября.

Наталья Белоштейн