В Ростовской области расселения из аварийного жилья ожидает 8,5 тысячи человек
Почти 8,5 тыс. жителей Ростовской области необходимо расселить из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По программе переселения граждан из аварийного жилья уже расселено около 3 тыс. человек, уточняют в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в регионе помимо аварийных домов остро стоит проблема износа коммунальных сетей. Некоторые из них изношены до 80%.