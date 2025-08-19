Ростов занял 11 место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 4,4% с начала года и достигла 151,7 тыс. руб. в июле 2025 года. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, по динамике роста цен Ростов занял 11 место среди 16 российских городов-миллионников. Максимальный рост среди крупных городов зафиксирован в Казани — там один кв. м на первичном рынке подорожал на 15,3% до 263,5 тыс. руб.

Снижение цен отмечено только в Челябинске, где стоимость одного кв. м упала на 2,3% до 164,2 тыс. руб. В Красноярске цены остались без изменений на уровне 145,6 тыс. руб. за один кв. м.

Валентина Любашенко