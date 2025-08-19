В Ростове пострадавшие из-за атаки БПЛА жители подали 286 заявлений на матпомощь

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону обследовано более 2,6 тыс. квартир по 34 адресам, пострадавших из-за атаки БПЛА. На выплаты материальной помощи принято 268 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Аварийной газовой службой восстановлено газоснабжение во всех пяти многоквартирных домах. Продолжаются работы по замене окон и остеклению балконов в пострадавших квартирах»,— отмечают в ведомстве.

Кроме того, выполнено обследование несущих конструкций и перекрытий поврежденного дома на ул. Лермонтовской, 94/96. Пакет документов для расчета стоимости ремонта кровли направлен в НКО «Фонд капитального ремонта».

В общей сложности в результате атаки БПЛА по Ростову-на-Дону 14 августа были повреждены жилые дома и здания по 37 адресам в Октябрьском районе города. В числе пострадавших оказались 13 жителей столицы региона.

В тот же день на базе МБОУ Лицей №50 был развернут пункт временного размещения населения и оперативный штаб. Еще один штаб работает на месте ЧС по ул. Лермонтовской, 94/96. Прием заявлений для выплат материальной помощи продолжается.

Наталья Белоштейн