На Дону и Юге России в целом усиливается конкуренция за управленческие позиции

В 2025 году в Южном федеральном округе и, в частности, в Ростовской области происходит изменение портрета соискателя на должность руководителя предприятия. Это следует из анализа информации сервисов по поиску работы. Эксперты уверены, что сегодня на Дону управленцы все чаще переходят в новые компании осознанно — не ради статуса, а ради задач и перспектив.

Портрет соискателя меняется на фоне других изменений на кадровом рынке страны. Так, за минувший год число резюме руководителей в России выросло на 31%, тогда как вакансий стало существенно меньше. По прогнозу Минтруда, к 2029 году занятость в управленческом звене может снизиться более чем на 500 тыс. человек.

Такой сценарий вполне реален. Компании активнее автоматизируют процессы и сокращают управленческие уровни. В этих условиях от руководителей требуется не столько контроль, сколько стратегическое мышление, умение работать с изменениями и мотивировать команды. А это – принципиально новые подходы к отбору топ-менеджеров.

Наиболее показательна ситуация в финансовом секторе: теперь сюда приходят руководители не только из банков, но и из смежных сфер. Для многих решающим фактором становится возможность влиять на процессы и принимать решения, а не формальное положение в структуре.

По мнению начальника отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяны Михайловой, сегодня профессиональные управленцы приходят не ради должности, а для решения конкретных задач. Например, расширение бизнеса усиливает роль управленцев в достижении стратегических целей компании.

«Людям важна среда, в которой они могут применять знания, видеть результат и формировать команду под собственный стиль работы, – пояснила эксперт. – В крупных банках стараются создавать такую систему, где руководитель не ощущает себя формальной единицей в структуре, а становится частью принятия решений и развития бизнеса».