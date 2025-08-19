В Ростовской области туристический налог принес бюджету 135 млн рублей

В первом полугодии 2025 года общий объем поступлений в бюджет Ростовской области от турналога составил 135,1 млн руб. Средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры. Соответствующая информация опубликована в отчете о развитии туризма на сайте регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Туристический налог в регионе взимается с 1 января 2023 года, его ввели 113 муниципалитетов. Размер налога составляет 100 руб. в день за номер для бюджетных средств размещения, что существенно превышает установленную ставку в 1%.

С каждым годом ставка будет повышаться и к 2029 году с гостиниц, отелей и хостелов донской столицы будут взимать 5% от стоимости проживания постояльцев в сутки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году региону на развитие туризма выделят около 174,5 млн руб. Всего область получит к 2027 году 626 млн руб.: около 524 млн руб. направят на поддержку предпринимателей для обустройства пляжей и кемпингов, а также закупки оборудования. Кроме того, более 102 млн руб. выделят для льготного кредитования строительства модульных гостиниц.

Наталья Белоштейн