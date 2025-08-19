Главные новости за 19 августа. Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) повторно отказал Росприроднадзору (РПН) в иске к властям Сочи о загрязнении Черного моря сточными водами на 84 млн руб., выяснив, что мэрия не имеет отношения к утечке.

Стоимость авиабилетов в Сочи к концу августа снизилась на 75% по сравнению с началом месяца. Улететь в курортный город теперь можно за 3,5 тыс. руб. вместо прежних 13,5 тыс. руб., сообщает АТОР.

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали мошенника, который находился в федеральном розыске.

В Сочи власти совместно с полицией провели рейд на территории морского порта, направленный на пресечение навязывания услуг туристам.

В Адлерском районе Сочи задержан 21-летний житель, подозреваемый в оказании услуг джиппинга, не отвечающих требованиям безопасности.