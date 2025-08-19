В Сочи задержали находящегося в федеральном розыске краснодарца

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали мошенника, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в своем Telegram-канале.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве полицейские из Краснодара задержали 48-летнего местного жителя в Сочи. Выяснилось, что около года назад задержанный занял у знакомой 1 млн руб., якобы для оплаты дорогостоящего лечения детей и других нужд. Однако мужчина не выполнил свои обязательства по возврату долга и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.

Оперативники выяснили, что деньги, которые он занял, он потратил на аренду жилья, покупку еды и другие расходы.

Мария Удовик