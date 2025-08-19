В Сочи задержали водителя после аварии на туристическом маршруте

В Адлерском районе Сочи задержан 21-летний житель, подозреваемый в оказании услуг джипинга, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 17 августа молодой человек вез туристов на автомобиле «УАЗ Патриот» по пересеченной местности в районе села Красная Воля. На одном из участков он не справился с управлением, и машина перевернулась. Пострадали пятеро пассажиров и сам водитель. Всем им была оказана медицинская помощь.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Назначены экспертизы, проводится сбор доказательств. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Мария Удовик