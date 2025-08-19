Суд повторно отказал РПН в иске к мэрии Сочи на 84 млн руб. за загрязнение моря

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) повторно отказал Росприроднадзору (РПН) в иске к властям Сочи о загрязнении Черного моря сточными водами на 84 млн руб., выяснив, что мэрия не имеет отношения к утечке. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что летом 2022 года в районе устья реки Бзугу рядом с санаториями им. Фрунзе и «Золотой колос» было обнаружено, что из неисправного коллектора в саму реку и в Черное море вытекают неочищенные хозяйственно-бытовые воды. Пробы речной и морской воды на месте сброса показали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. РПН заявил, что ответственность за содержание бесхозных сетей лежит на муниципалитете, а экологический вред был нанесен из-за бездействия администрации курорта. Общий ущерб окружающей среде ведомство оценило в 84 млн руб. Природоохранное ведомство потребовало от мэрии Сочи его возмещения.

Однако городские власти заявили, что эксплуатацией сетей с 2017 года занимается МУП «Водоканал», а значит, компенсацию за ущерб следует взыскивать с предприятия, а не с муниципалитета. Тогда кубанский арбитраж отказал РПН в удовлетворении иска, признав мэрию ненадлежащим ответчиком.

Но имевшиеся на тот момент доказательства по делу привели кассационный суд к выводу, что утечка стоков произошла через бесхозяйную насосную станцию. АССКО потребовал пересмотреть дело и дать оценку действиям сочинской администрации, которая не приняла мер, чтобы определить ответственных за них лиц. Судебная коллегия пришла к выводу, что во время подготовки Олимпиады 2014 года к санаториям были подведены новые канализационные сети, а старая канализационная насосная станция была просто списана и исключена из реестра муниципальной собственности.

АССКО указал, что, если на находящейся в ведении муниципальных властей территории выявлены бесхозяйные сети водоотведения, не имеющие эксплуатирующей организации, то власти становятся участником правоотношений по водоотведению и несут обязанность по определению организации, которая должна эти сети содержать и обслуживать. И в данном случае вина ответчика может заключаться не в непосредственных действиях по загрязнению окружающей среды, а в бездействии, выразившемся в неисполнении возложенных на него законом обязанностей.

Кубанский арбитраж пересмотрел дело, но снова пришел к выводу о том, что РПН обратился с иском не по адресу. АС КК установил, что сети вовсе не являются бесхозяйными, а все-таки были переданы сочинскому водоканалу по распоряжению департамента имущественных отношений города в 2017 году, поэтому говорить о вреде, причиненном бездействием муниципальных властей, тоже нельзя.

В конце июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале, что РПН подал иск к «Водоканалу» Сочи о взыскании 593 млн руб. ущерба в связи с загрязнением реки Псахе. Служба зафиксировала, что с 16 февраля по 5 апреля 2024 года из систем водоотведения МУП Сочи «Водоканал» в реку Псахе осуществлялся сброс неочищенных сточных вод. По данным РПН, в реку попадали вредные вещества, наносящие серьезный экологический. Радионова добавила, что требование о добровольной компенсации предприятие проигнорировало. Заседание в АС КК по этому делу назначено на 11 сентября.

Михаил Волкодав