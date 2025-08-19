С начала августа билеты в Сочи подешевели на 75%

Стоимость авиабилетов в Сочи к концу августа снизилась на 75% по сравнению с началом месяца. Улететь в курортный город теперь можно за 3,5 тыс. руб. вместо прежних 13,5 тыс. руб., сообщает АТОР в своем Telegram-канале.

По другим направлениям снижение цен менее заметно, но все равно составляет 50–60%. Из всех крупных городов России добраться до Сочи в конце августа можно менее чем за 10 тыс. руб. На 1 августа любой билет из тех же аэропортов стоил больше 10 тыс. руб.

Наиболее выгодные тарифы на конец августа: из Москвы — 3,5 тыс. руб. («Уральские авиалинии»), из Санкт-Петербурга — 7,3 тыс. руб., из Новосибирска — 7,7 тыс. руб. («Победа»). Билеты из Екатеринбурга обойдутся в 7 тыс. руб., из Казани и Уфы — по 5,5 тыс. руб., из Самары, Сургута и Челябинска — по 5,4 тыс. руб. Самый низкий тариф из Тюмени — 4,5 тыс. руб. (UTair).

Авиабилеты в Сочи на начало сентября подешевели на 10–20% по сравнению с концом августа, но все равно стали дешевле, чем были в начале месяца. Покупка билетов за несколько дней до вылета в четырех случаях из пяти оказалась выгоднее долгосрочного планирования. Исключение составляют рейсы из Санкт-Петербурга, где цены остались на том же уровне.

Для сравнения: билет из Москвы на 1 сентября 5 августа стоил 8,1 тыс. руб., а 18 августа — 6,8 тыс. руб. Тариф из Екатеринбурга снизился с 10,5 тыс. до 9,5 тыс. руб., из Казани — с 9,8 тыс. до 7 тыс. руб., из Новосибирска — с 12,1 тыс. до 9,6 тыс. руб.

На летний период такая тенденция не распространяется — все три месяца цены оставались стабильными с пиком в августе. Стоимость обратного перелета с курорта к середине августа тоже снизилась на 25% по сравнению с началом месяца.

Мария Удовик