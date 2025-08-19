В Сочи пресекли незаконный прокат и навязывание услуг туристам

В Сочи власти совместно с полицией провели рейд на территории морского порта, направленный на пресечение навязывания услуг туристам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе проверки составили административные протоколы на зазывал, предлагавших экскурсии, аренду яхт и фотоуслуги, и изъяли оборудование для незаконного проката. Также пресекли деятельность по прокату детских электромобилей: изъято 12 машинок, которые отправили на хранение до решения суда. С начала года в городе выявили 91 нарушение, 22 из которых зафиксированы в порту.

Исполняющий обязанности директора департамента курортов и туризма Александр Девин отметил, что бороться с нелегальным бизнесом помогают и меры самоорганизации предпринимателей. Ассоциация судовладельцев ведет реестр сотрудников и несет ответственность за их работу, что позволяет отделять легальный бизнес от недобросовестного.

Горожан и туристов просят сообщать о подобных нарушениях по горячей линии департамента курортов: +7 (928) 458-14-61 или в полицию по номеру 102.

Анна Гречко