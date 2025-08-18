Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 18 августа. Ростов-на-Дону и область.

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Главное следственное управление по Ростовской области призвало граждан сообщить о фактах мошенничества группы застройщиков, которые получали деньги за строительство частных домов, но не выполняли обязательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

В Ростовской области места расположения общедоступных точек Wi-Fi появились сервисе «Яндекс. Карты». Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. В ведомстве отметили, что сейчас жителям региона доступны около двух тысяч точек Wi-Fi. Кроме «Яндекс. Карт», с ними можно ознакомиться на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении 2ГИС или на официальном сайте минцифры Ростовской области.

В Ростовской области, из-за усиливающейся аридизации (процесса уменьшения увлажнения почвы), за три-пять лет необходимо перевести 50-70% зерновых площадей на засухоустойчивые культуры. Об этом сообщил РБК ведущий научный сотрудник кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Денис Кривогуз.

Врио губернатора Юрий Слюсарь и министр сельского хозяйства Оксана Лут обсудили ситуацию в аграрном секторе региона на рабочей встрече в Москве. На встрече отметили важность агрострахования с государственной поддержкой как ключевого инструмента защиты производителей. На эту меру для донских аграриев в текущем году предусмотрено около 225 млн руб.

Президент поддержал просьбу врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о достройке Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Слюсарь подчеркнул, что Западную хорду нельзя строить по концессионной схеме. При платном участке около шести тыс. грузовиков ежедневно будут проезжать через город, что лишит проект смысла.

