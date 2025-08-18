Президент поддержал достройку Ростовского транспортного кольца за 30 млрд рублей

Президент поддержал просьбу врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о достройке Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На встрече с главой государства Слюсарь рассказал о необходимости завершить строительство магистрали. Протяженность кольца составляет 110 км, из которых уже построено 102 км. Для окончательного замыкания требуется возвести Западную хорду.

«Таким образом, удастся вывести весь грузопоток из донской столицы, разгрузить городские дороги и значительно улучшить экологическую ситуацию»,— отметил врио губернатора.

Слюсарь подчеркнул, что Западную хорду нельзя строить по концессионной схеме. При платном участке около шести тыс. грузовиков ежедневно будут проезжать через город, что лишит проект смысла.

Магистраль станет ключевой артерией для снабжения Мариуполя, Донецка, Луганска, а также обеспечит связь с Краснодаром и Северным Кавказом. Стоимость строительства оставшихся 7,5 м оценивается в 30 млрд руб., срок выполнения работ — три года.

Валентина Любашенко