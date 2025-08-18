На Дону общедоступные точки Wi-Fi появились в сервисе «Яндекс. Карты»

В Ростовской области места расположения общедоступных точек Wi-Fi появились сервисе «Яндекс. Карты». Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Чтобы оставаться на связи во время временных ограничений в работе мобильного интернета, нужно заранее ознакомиться с картой и сделать снимок экрана.

В ведомстве отметили, что сейчас жителям региона доступны около двух тысяч точек Wi-Fi. Кроме «Яндекс. Карт», с ними можно ознакомиться на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении 2ГИС или на официальном сайте минцифры Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что временные ограничения работы мобильного интернета в регионе вводятся для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников.

Наталья Белоштейн