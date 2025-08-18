На Дону на засухоустойчивые культуры переведут 70% зерновых площадей

В Ростовской области, из-за усиливающейся аридизации (процесса уменьшения увлажнения почвы), за три-пять лет необходимо перевести 50-70% зерновых площадей на засухоустойчивые культуры. Об этом сообщил РБК ведущий научный сотрудник кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Денис Кривогуз.

По мнению эксперта, сорго и нут должны стать основой местного земледелия на данных территориях, поскольку данные культуры оптимально адаптированы к условиям с индексом аридности 25-40 единиц. Прежде всего это касается Заветинского, Зимовниковского, Орловского и Ремонтненского районов, где засушливость проявляется наиболее интенсивно.

«Одновременно необходимо развивать эффективные системы орошения, пересмотреть стратегии водопользования (с учетом ежегодного снижения уровня Цимлянского водохранилища на 1,2 м), а также разработать механизмы регулирования конкурeнции за водные ресурсы между сельским хозяйством и промышленностью»,— считает ученый.

По словам господина Кривогуза, такие меры позволят минимизировать негативные последствия климатических изменений и обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.

Валентина Любашенко