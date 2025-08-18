Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 18 августа. Белгород, Тамбов, Воронеж, Курск, Воронеж

Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину продлили арест.

Осужденный воронежский бизнесмен Арапов не смог взыскать с партнеров 1,8 млрд рублей.

Курский производитель домашнего текстиля «Бел-Поль» продает промплощадку.

В Белгородской области чиновника подозревают в завышении компенсаций за обстрелы.

Суд в Воронеже заключил под стражу бизнесмена Юсифа Халилова.

Курск станет побратимом китайского Шэньяна и ищет побратима в КНДР.

Хинштейн хочет «вырвать руки» подрядчикам за плохой ремонт пострадавшего от атак жилья.

Губернатор Белгородской области остался недоволен ремонтом домов в Шебекино.