Главные новости за 18 августа. Белгород, Тамбов, Воронеж, Курск, Воронеж
Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину продлили арест.
Осужденный воронежский бизнесмен Арапов не смог взыскать с партнеров 1,8 млрд рублей.
Курский производитель домашнего текстиля «Бел-Поль» продает промплощадку.
В Белгородской области чиновника подозревают в завышении компенсаций за обстрелы.
Суд в Воронеже заключил под стражу бизнесмена Юсифа Халилова.
Курск станет побратимом китайского Шэньяна и ищет побратима в КНДР.
Хинштейн хочет «вырвать руки» подрядчикам за плохой ремонт пострадавшего от атак жилья.
Губернатор Белгородской области остался недоволен ремонтом домов в Шебекино.