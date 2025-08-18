Главные новости за 18 августа. Белгород, Тамбов, Воронеж, Курск, Воронеж

Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину продлили арест.

Осужденный воронежский бизнесмен Арапов не смог взыскать с партнеров 1,8 млрд рублей.

Курский производитель домашнего текстиля «Бел-Поль» продает промплощадку.

В Белгородской области чиновника подозревают в завышении компенсаций за обстрелы.

Суд в Воронеже заключил под стражу бизнесмена Юсифа Халилова.

Курск станет побратимом китайского Шэньяна и ищет побратима в КНДР.

Хинштейн хочет «вырвать руки» подрядчикам за плохой ремонт пострадавшего от атак жилья.

Губернатор Белгородской области остался недоволен ремонтом домов в Шебекино.