Курск станет побратимом китайского Шэньяна и ищет побратима в КНДР

Китай предложил заключить соглашение о побратимских связях между городом Шэньян и Курском. Об этом, сославшись на Министерство иностранных дел России, сообщил на заседании регионального правительства врио губернатора Александр Хинштейн. Он добавил, что обращался в МИД с просьбой подыскать черноземному областному центру побратима и среди городов Корейской народно-демократической республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Население Шэньяна составляет 9 млн человек.

Фото: wikipedia.org Население Шэньяна составляет 9 млн человек.

Фото: wikipedia.org

Как рассказал врио заместителя председателя правительства области Левон Осипов, теперь соглашение о побратимских связях с Шиньяном должно одобрить городское собрание Курска. При этом уже идет поиск конкретных направлений сотрудничества с будущими китайскими партнерами.

Что касается связей с КНДР, господин Осипов отметил, что пока идет речь о заключении соглашения между корейским городом и одним из девяти приграничных муниципалитетов Курской области. Вопрос о побратимстве с Курском пока не прорабатывался.

«Одно другому не мешает, — заметил Александр Хинштейн. — Нам надо проанализировать и тех побратимов, которые у Курска есть сегодня. В списке — и города, находящиеся в недружественных России странах. Сегодня крайне важно, чтобы развивались отношения с братскими странами, вместе с которыми Россия движется по пути мира и прогресса».

Шэньян — административный центр провинции Ляонин, город субпровинциального значения. Один из крупнейших городов в северо-восточной части КНР. Население составляет 9 млн человек.

О том, как Россия поблагодарила КНДР за помощь в освобождении Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь