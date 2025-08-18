Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщил Telegram-канал судов столицы, мера пресечения продлена на 2 месяца и 23 дня.

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: Правительство Севастополя

Господина Зайнуллина задержали в Белгороде в конце июня. На тот момент УМВД вменяло ему участие в хищении из бюджета 32 млн руб. при строительстве укреплений на границе с Украиной. Вместе с ним был задержан Вячеслав Автономов. Мещанский райсуд Москвы также продлил ему содержание под стражей на 2 месяца и 23 дня.

Рустэм Зайнуллин с начала 2022 года работает (на данный момент отстранен от должности) заместителем губернатора Белгородской области и курирует имущественные и земельные отношения в регионе. До приезда в регион он трудился в Удмуртии и Севастополе. В конце прошлого года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород», а сейчас выступает одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры о взыскании порядка 1 млрд руб. с участников строительства фортификационных сооружений в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на недавней пресс-конференции сказал, что ему ранее приходилось отговаривать Рустэма Зайнуллина от заключения контракта на прохождение военной службы.

В день продления ареста господину Зайнуллину Мещанский райсуд Москвы также заключил под стражу заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суть его уголовного дела неизвестна. В 2022 году чиновник со скандалом покинул пост замминистра строительства: губернатор Вячеслав Гладков тогда выгнал его с оперативного совещания за то, что он не смог объяснить причины срыва сроков строительства нескольких важных социальных объектов. В прошлом году господина Губарева взяли на работу в администрацию Старого Оскола.

