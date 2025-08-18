Хинштейн хочет «вырвать руки» подрядчикам за плохой ремонт пострадавшего от атак жилья

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал подрядчиков, выполнявших ремонт пострадавшего от обстрелов жилья в Льгове. Глава региона сказал, что «вырвал бы» исполнителям руки за то, что они криво установили окна и не починили крышу.

Врио председателя правительства Александр Чепик отчитался, что по поручению господина Хинштейна была проведена дополнительная проверка ремонта пострадавшего жилья. По словам чиновника, в ее ходе подтвердилось, что после работ в квартиры протекала вода. Для исправления ситуации выделили дополнительное финансирование.

«Это не снимает ответственности с подрядчиков. По крышам говорить не готов, но я своими глазами видел, что окна были поставлены криво. Я желаю подрядчикам, чтобы они у себя дома так окна ставили»,— сказал Александр Хинштейн. Он добавил, что к подрядчикам за плохие результаты работ должны быть применены санкции. «Это дискредитация государства, дискредитация власти. Можете меня упрекать в излишней жесткости — я бы таким подрядчикам руки вырывал»,— заключил врио губернатора.

Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В конце прошлой недели областной центр пережил массированный налет БПЛА, в результате которого погиб один человек, а 17 получили ранения. Из-за атаки были повреждены 24 дома.

