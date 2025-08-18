Губернатор Белгородской области остался недоволен ремонтом домов в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время еженедельной планерки выразил недовольство ходом восстановления домов в Шебекино. Речь идет о домах по адресам Шумилова, 23 и Луговая, 3, пострадавших во время обстрелов ВСУ. Глава региона решил расторгнуть контракт с подрядчиком второго из объектов, по первому дому

По словам главы администрации Шебекинского района Андрея Гриднева, на всех домах на прошедшей неделе шли восстановительные работы, кроме двух. На объекте на Луговой работа не велась, так как подрядчик берет в аренду строительные леса для восстановления фасада — приступить планируется до конца недели. На Шумилова, 23 завозятся материалы для ремонта кровли, работы начнутся на следующей неделе.

«Снимайте подрядчика сегодня. Деньги были получены. В Шебекино обстановка гораздо спокойнее, чем была в Белгороде на прошлой неделе. Вместо того, чтобы начать работу, то есть выставить леса, мы сейчас две недели начинаем. Слишком много объектов отдали, не в состоянии подрядчик выполнить эту работу. Чего ждать? В среду чтобы леса стояли на Луговой, я поеду, сам смотреть буду»,— высказался губернатор и отметил недостаточный контроль со стороны регионального минстроя.

«Крайне недоволен работой министерства в отношении восстановления домов, которые получили сложное разрушение в Шебекино. Министерство не контролирует от слова «совсем». Сегодня, пожалуйста, подготовьте приказ министра о персональном закреплении на уровне заместителя министра по каждому объекту»,— подытожил глава региона, дав задание заместителю министра Николаю Сафронову. Сама министр Оксана Козлитина на планерке не присутствовала из-за посещения больницы.

На прошлой неделе встало известно, что власти Белгородской области выплатили 23,8 млрд руб. компенсаций жителям региона, чьи дома пострадали в результате атак ВСУ.

Ульяна Ларионова