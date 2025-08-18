Курская «Бел-Поль» продает магазин и склад в селе Беседино

Компания «Бел-Поль», производитель домашнего текстиля, продает площадку в селе Беседино Курского района Курской области — магазин и склад площадью 4 тыс. кв. м. Об этом сообщил на заседании областного правительства врио заместителя губернатора Геннадий Бабаскин.

«Три года назад предприятие “Бел-Поль” было атаковано вражеским беспилотником. Оно базировалось на двух площадках. Сейчас оно сконцентрировалось и основное производство сформировало на другой площадке»,— отметил господин Бабаскин.

При этом площадку в Беседино он охарактеризовал как «чистый неликвид».

«Продается и все. А предприятие стабильно развивается»,— успокоил он врио губернатора Александра Хинштейна, который предположил, что продажа активов может быть связана с переносом производства в другой регион.

По данным компании, ее производство размещается в деревне Первое Красниково и поселке Малиновый Курского района.

Площадка в Первом Красниково, где расположен и офис компании, находится в 10 км восточнее областного центра. В июне 2023 года ее атаковал украинский беспилотник. Огонь охватил около 2 тыс. кв. м, в его ликвидации участвовало более 40 человек и десять единиц спецтехники. В результате, по данным властей региона, пострадали склад площадью 1,1 тыс. кв. м и цех подушек из синтетики.

В декабре 2023 года, по сообщению тогдашнего губернатора Романа Старовойта, предприятию выделили на восстановление производства 320 млн руб. — 278,5 млн из федерального и 41,5 млн из областного бюджета.

По собственным данным, компания «Бел-Поль» является одним из крупнейших отечественных производителей текстильных изделий для сна: одеял и подушек с традиционным наполнителем из пуха и перо-пуховых смесей, а также шерстяными, растительными и синтетическими наполнителями. По данным Rusprofile.ru, ООО «Совместное предприятие "Бел-Поль"» было зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2001 году. Основной вид деятельности — производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. Директор — Татьяна Снычева. Компания на 50% принадлежит Ивану Зносоку, по 11,81% распределено между Серафимом, Полиной, Елизаветой и Еленой Куруленко, еще 2,78% принадлежит Екатерине Куруленко. Екатерине Куруленко также принадлежит 50% долей курского ООО «Аграрник», которое также занимается производством домашнего текстиля. Кроме того, она реализует текстильные изделия в специализированных магазинах через ИП. По итогам 2024 года выручка компании «Бел-Поль» составила 537 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

Юрий Голубь