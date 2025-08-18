Осужденный воронежский бизнесмен Арапов не смог взыскать с партнеров 1,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал воронежскому ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, осужденного в июле за хищения, во взыскании 1,8 млрд руб. со столичного ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения не опубликована.

С иском к партнерам «АЛ5 холдинг» обратился в марте, однако сперва суд отклонил его из-за нарушений. Заявление было принято к производству в апреле, когда истец устранил их. Суть требований с тех пор не раскрывалась. «АЛ5 холдинг» также потребовал через суд наложить арест на средства «АЛ5 инвест» общей суммой 1,8 млрд руб., однако в мае московский арбитраж отказал в заявлении.

Корпоративный конфликт между собственниками разворачивается с 2022 года. «АЛ5 холдинг» и «АЛ5 инвест» владеют по 45,5% московского ООО «АЛ5». Эта компания до ноября 2024 года была единственным собственником воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд». До 2017 года господин Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет.

Егор Якимов