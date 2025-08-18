В Белгородской области чиновника подозревают в завышении компенсаций за обстрелы

Глава села Головчино в Белгородской области Виктор Бруев был арестован по делу о завышении оценки стоимости поврежденных в ходе атак ВСУ автомобилей при оформлении компенсаций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельной планерки.

По его словам, в деятельности господина Бруева были выявлены признаки завышения стоимости автомобилей и нарушения в оценке транспорта, что привело к необоснованным выплатам с учетом потенциальной заинтересованности. В СУ СК по Белгородской области «Ъ-Черноземье» пояснили, что пока информацией о деле не обладают.

Губернатор подчеркнул, что главами муниципалитетов осуществляется «слабый» контроль за процессом выдачи компенсаций.

«Формируйте свои фонды, выплачивайте, сколько хотите, заканчиваться будет все тюрьмой — если не будете контролировать эти процессы. Никто из бизнеса деньги на воровство и личное обогащение тоже не даст»,— подчеркнул господин Гладков в обращении к главам муниципалитетов и выразил опасение, что аналогичная практика может затрагивать объекты недвижимости.

«Могут появиться интересанты, которые под шумок работы комиссии найдут старенькие дома и воспользуются оперативной обстановкой для улучшения материального состояния как должностных лиц, так и владельцев недвижимости»,— пояснил глава региона и дал указание обязательно осуществлять осмотр пострадавших домов с фото- и видеофиксацией, а также присутствием сотрудников полиции, МЧС и прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

В марте Вячеслав Гладков поручил главе Белгородского района Татьяне Кругляковой провести служебное расследование из-за действий сотрудников райадминистрации, которые отказали жителю в компенсации за пострадавший автомобиль.

Ульяна Ларионова