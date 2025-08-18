Суд в Воронеже заключил под стражу бизнесмена Юсифа Халилова

Ленинский райсуд Воронежа вчера, 17 августа, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю и владельцу Алексеевского рынка Юсифу Халилову. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, в СИЗО предпринимателю предстоит пробыть до 14 октября. Адвокат бизнесмена Даниил Дробышев не стал обсуждать с «Ъ-Черноземье» дело своего доверителя без его согласия.

Господину Халилову вменяется дача взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Пока в правоохранительных органах не сообщали об обстоятельствах дела.

В начале июля СМИ уже сообщали о визите силовиков к Юсифу Халилову. По данным «Ъ-Черноземье», его в качестве свидетеля опросили по уголовному делу теперь уже бывшего учредителя юрлица Алексеевского рынка ООО «Алефъ» Игоря Нахамяева, которому полиция вменяет незаконный возврат исполнительского сбора службы судебных приставов.

Владимир Зоркий