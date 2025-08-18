Погрузка нефтепродуктов на Северной железной дороге выросла на 3,8% в январе-июле
За январь-июль 2025 года на станциях Северной железной дороги погружено 7,6 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Пресс-служба СЖД
В том числе на внутренний рынок по Северной железной дороге отправлено более 4,4 млн тонн нефтепродуктов.
Основной объем нефтепродуктов погружен в Ярославской области и в Республике Коми.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
Реклама