Погрузка нефтепродуктов на Северной железной дороге выросла на 3,8% в январе-июле

За январь-июль 2025 года на станциях Северной железной дороги погружено 7,6 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

В том числе на внутренний рынок по Северной железной дороге отправлено более 4,4 млн тонн нефтепродуктов.

Основной объем нефтепродуктов погружен в Ярославской области и в Республике Коми.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога