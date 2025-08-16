Пожарные Краснодара потушили загоревшийся легковой автомобиль на улице Орджоникидзе за 12 минут. В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС России и одна единица техники.

В Северском районе Краснодарского края при столкновении мотоцикла с легковым автомобилем погиб 26-летний байкер. 41-летняя водительница Mitsubishi при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу «Индура», за рулем которого находился молодой человек.

В Краснодаре до 25 августа обновят около 14 тыс. кв. м дорожной разметки возле более чем 100 школ. Работы проводят для обеспечения безопасности к началу нового учебного года.

В ночь на 16 августа российские системы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами страны и Азовским морем. Дежурные средства противоввоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа с полуночи до 03.30 по московскому времени.

Президент США Дональд Трамп может согласиться на признание статуса Крыма и четырех новых субъектов Российской Федерации.

В субботу, 16 августа, у Крымского моста со стороны Керчи образовался затор из 670 автомобилей, ожидающих ручной досмотр более двух часов. Пробка со стороны полуострова увеличивается ежечасно.