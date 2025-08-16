В Краснодаре обновят разметку у 100 школ к 1 сентября

В Краснодаре до 25 августа обновят около 14 тыс. кв. м дорожной разметки возле более чем 100 школ. Работы проводят для обеспечения безопасности к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Для нанесения разметки используют краску и современные готовые долговечные формы в цветном исполнении, которые привлекают больше внимания водителей.

При необходимости специалисты также восстановят дорожные знаки. Будут обновлены ограничительные и предупреждающие указатели: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность». Эти меры направлены на повышение безопасности детей и улучшение видимости для автомобилистов.

Параллельно в кубанской столице продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия. С начала 2025 года в городе отремонтировали 330 участков дорог.

Мария Удовик