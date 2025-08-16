Пожарные ликвидировали возгорание машины на Орджоникидзе в Краснодаре

Пожарные Краснодара потушили загоревшийся легковой автомобиль на улице Орджоникидзе за 12 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16:50 16 августа. Через минуту к месту происшествия направили подразделения службы.

Прибывшие в 16:55 спасатели установили, что горит легковая машина. Локализовать пламя удалось уже через минуту, а открытое горение ликвидировали к 16:59. Полностью последствия инцидента устранили в 17:02.

В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС России и одна единица техники.

Мария Удовик