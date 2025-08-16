Пожарные ликвидировали возгорание машины на Орджоникидзе в Краснодаре
Пожарные Краснодара потушили загоревшийся легковой автомобиль на улице Орджоникидзе за 12 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: «Ъ-Кубань»
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16:50 16 августа. Через минуту к месту происшествия направили подразделения службы.
Прибывшие в 16:55 спасатели установили, что горит легковая машина. Локализовать пламя удалось уже через минуту, а открытое горение ликвидировали к 16:59. Полностью последствия инцидента устранили в 17:02.
В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС России и одна единица техники.