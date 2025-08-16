В Северском районе Кубани 26-летний мотоциклист погиб в ДТП
В Северском районе Краснодарского края при столкновении мотоцикла с легковым автомобилем погиб 26-летний байкер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла утром 16 августа на трассе между поселком Афипский и станицей Крепостная. 41-летняя водительница Mitsubishi при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу «Индура», за рулем которого находился молодой человек.
В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
«Ъ-Кубань» писал, что в Абинском районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Около 22:30 водитель автомобиля ВАЗ-2107, 2003 года рождения, при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.