В Северском районе Кубани 26-летний мотоциклист погиб в ДТП

В Северском районе Краснодарского края при столкновении мотоцикла с легковым автомобилем погиб 26-летний байкер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла утром 16 августа на трассе между поселком Афипский и станицей Крепостная. 41-летняя водительница Mitsubishi при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу «Индура», за рулем которого находился молодой человек.

В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

«Ъ-Кубань» писал, что в Абинском районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Около 22:30 водитель автомобиля ВАЗ-2107, 2003 года рождения, при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.

Мария Удовик