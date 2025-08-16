Двухчасовая очередь на досмотр образовалась перед Крымским мостом

В субботу, 16 августа, у Крымского моста со стороны Керчи образовался затор из 670 автомобилей, ожидающих ручной досмотр более двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданный для удобства автотуристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По информации на 13:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Пробка со стороны полуострова увеличивается ежечасно.

Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено только по федеральной дороге А-290. Все съезды к мосту из станицы Тамань закрыты. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые следят за соблюдением правил. Водителям советуют быть внимательными и следовать дорожным указателям.

Мария Удовик