Ночью над Краснодарским краем и Азовским морем уничтожили четыре БПЛА

В ночь на 16 августа российские системы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дежурные средства противоввоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа с полуночи до 03.30 по московскому времени.

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 10 единиц. Девять беспилотников уничтожили над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью. По одному БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем. Еще три дрона сбили над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Славянске-на-Кубани еще по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. Погибших и пострадавших в этих случаях нет.

Мария Удовик

