Главные новости за 14 августа. Курск, Орел, Белгород, Воронеж, Липецк

Суд обязал мэрию Курска ликвидировать незаконную свалку.

В Орловской области назначили двух новых прокуроров.

Пострадавшим от атак ВСУ белгородцам перечислили еще 850 млн рублей на жилье.

Воронежский бизнесмен Евгений Хамин оценил музей современного искусства в 1 млрд.

«СЗ "Орелстрой-6"» возведет жилой комплекс за 872 млн рублей.

Структура «Газпрома» взыскала с «Орелгортеплоэнерго» 98 млн рублей.

«Еврострой» планирует возвести в Воронеже два жилкомплекса за 1,4 млрд рублей.

Липецкие власти оспорили право собственности местного ООО на асфальт.