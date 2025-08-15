Главные новости за 14 августа. Курск, Орел, Белгород, Воронеж, Липецк
Суд обязал мэрию Курска ликвидировать незаконную свалку.
В Орловской области назначили двух новых прокуроров.
Пострадавшим от атак ВСУ белгородцам перечислили еще 850 млн рублей на жилье.
Воронежский бизнесмен Евгений Хамин оценил музей современного искусства в 1 млрд.
«СЗ "Орелстрой-6"» возведет жилой комплекс за 872 млн рублей.
Структура «Газпрома» взыскала с «Орелгортеплоэнерго» 98 млн рублей.
«Еврострой» планирует возвести в Воронеже два жилкомплекса за 1,4 млрд рублей.
Липецкие власти оспорили право собственности местного ООО на асфальт.