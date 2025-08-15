Воронежский бизнесмен Евгений Хамин оценил музей современного искусства в 1 млрд

Создание музея современного искусства в Воронеже, по мнению Евгения Хамина, может обойтись в 1 млрд руб. Такое мнение предприниматель высказал во время дискуссии на художественной выставке «Зачем родился?» в сити-парке «Град». При этом он не высказал четких намерений самостоятельно воплотить этот проект.

Выставка открылась в конце июня. По словам господина Хамина, ее посетили 2,5 тыс. человек при стоимости билета 300 руб., и это якобы свидетельствует об интересе воронежцев к современному искусству. Ранее он говорил, что создание такого музея — его давняя мечта.

Подробнее о выставке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь