Суд обязал мэрию Курска ликвидировать незаконную свалку

Промышленный районный суд Курска обязал городскую администрацию ликвидировать несанкционированную свалку на улице Энгельса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд посчитал, что бездействие властей нарушает права жителей на «благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия». Мэрия Курска должна ликвидировать свалку в течение года. Решение не вступило в законную силу.

С иском в суд обратился прокурор Сеймского округа облцентра. Он пояснил, что в январе прокуратура выявила незаконную свалку площадью 250 кв. м рядом с домом № 26 на улице Энгельса.

На прошлой неделе Росприроднадзор через суд взыскал с администрации Моршанского округа Тамбовской области 7 млн руб. за свалку.

Егор Якимов