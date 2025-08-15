Структура «Газпрома» взыскала с «Орелгортеплоэнерго» 98 млн рублей

Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к подконтрольному властям региона АО «Орелгортеплоэнерго» на сумму 98,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения не опубликована.

Структура «Газпрома» подала иск к «Орелгортеплоэнерго» в конце мая из-за задолженности за поставленный газ. Заявление тогда же было принято к производству.

Согласно картотеке арбитражных дел, орловский арбитраж сейчас рассматривает еще три иска структуры «Газпрома» к «Орелгортеплоэнерго» на общую сумму 121,4 млн руб. Все они приняты к производству. Всего с 2010 года стороны встречались в суде как минимум девять раз.

В начале июля «Газпром межрегион газ Орел» взыскал 138,5 млн руб. с «Орелгортеплоэнерго». Речь шла о задолженности по договору между контрагентами за январь–февраль 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году в Орле. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Учредителями являются ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» Выручка общества в 2024 году составила 16 млрд руб., чистая прибыль — 181 млн руб. Гендиректор — Александр Грачев. АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в 2009 году в Орле. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Учредителем является департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. 2024 год общество закончило с выручкой в 1,2 млрд руб. и чистым убытком в 567 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов.

Егор Якимов