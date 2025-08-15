«Еврострой» планирует возвести в Воронеже два жилкомплекса за 1,4 млрд рублей

Группа компаний «Еврострой» депутата Воронежской облдумы Михаила Гусева планирует возвести два жилых комплекса в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Выполнять строительные работы будут входящие в ГК ООО «СЗ "Апартжилсервис"» и ООО «СЗ "Грин-строй"». Общая стоимость — 1,4 млрд руб., следует из опубликованной проектной декларации.

ООО «СЗ "Апартжилсервис"» возведет типовой 18-этажный дом на улице Изыскателей на 202 одно- и двухкомнатные квартиры общей площадью 7 тыс. кв. м. Строительство будет вестись на участке 0,5 га, находящемся в собственности компании. В проект включены две детские и одна спортивная площадки. Стоимость строительства — 600 млн руб., срок сдачи объекта — конец 2028 года.

Второй жилой комплекс на улице Цимлянская будет возводить ООО «СЗ "Грин-строй"». ЖК на 254 одно- и двухкомнатные квартиры общей площадью 7,7 тыс. кв. м будет построен на участке земли площадью 1 га, находящемся в собственности компании. В проект включены детская и спортивная площадки. Стоимость проекта — 770,6 млн руб., срок сдачи объекта — конец 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Апартжилсервис"» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Татьяна Рудакова. 94,8% компании принадлежит закрытому паевому инвестфонду комбинированному «Доходъ-основы бизнеса», 5,2% — Егору Лукину через ООО «СЗ "Энергоавтомат"» и ООО «Фининвест». Чистая прибыль в 2024 году составила 25 млн руб., данные о выручке не разглашаются. ООО «СЗ "Грин-строй"» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Директор — Алексей Сезин, который также является руководителем ООО «ГК "Еврострой"». Через ООО «Трайт Групп» 76% компании принадлежит Галине Гусевой, еще 24% — Николаю Гусеву. Чистая прибыль в 2024 году составила 177,7 млн руб., данные о выручке не разглашаются.

В мае еще одна структура ГК «Еврострой» — ООО СЗ «Тепличный» — получила договор на комплексное развитие территории (КРТ) на улице Магистральная в Тамбове.

Ульяна Ларионова