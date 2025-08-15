Пострадавшим от атак ВСУ белгородцам перечислили еще 850 млн рублей на жилье
135 пострадавшим семьям из приграничных районов Белгородской области перечислено дополнительно 850 млн руб. федеральных средств на спецсчета для приобретения или строительства жилья взамен утраченного. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.
«Еще у нас остается порядка полутора миллиардов рублей, которые мы постараемся в ближайшее время перечислить пострадавшим жителям Белгородской области», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Средства предназначены для жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Волоконовского и Валуйского районов и округов, лишившихся жилья из-за обстрелов или отселенных из закрытых населенных пунктов.
Всего в прошлом месяце правительство РФ выделило 3,3 млрд руб. на компенсации пострадавшим. Первый транш в размере 950 млн руб. получили 152 семьи в начале августа.
С начала СВО выплаты на спецсчета получили 4 284 собственника утраченного жилья на общую сумму 23,8 млрд руб. Право собственности на новое жилье уже зарегистрировали 3 691 человек, еще 589 занимаются оформлением необходимых документов.