Липецкие власти оспорили право собственности местного ООО на асфальт

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает два иска министерства имущественных и земельных отношений региона к местным ООО «ТТЦ "Фолиум"» и индивидуальному предпринимателю (ИП) Виктору Григорьеву, поданных из-за пользования автостоянкой в Липецке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В первом иске липецкие власти требуют признать отсутствующим право собственности юрлица и предпринимателя на асфальтированную площадку, используемую под автостоянку и торговые ряды у Универсального рынка на проспекте 60 лет СССР в облцентре. Министерство считает, что асфальтовое покрытие является элементом благоустройства и не может быть объектом недвижимости.

Второй иск подразумевает взыскание с ответчиков 1,84 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Ведомство считает, что компания и предприниматель должны платить аренду за пользование земельным участком под асфальтом, так как госсобственность на него не разграничена. Ответчики же заявляют, что содержат и благоустраивают прилегающую территорию, что «соответствует публичным интересам». ИП указывает, что часть замощения расположена на участке, который находится у него в аренде, и плата «вносится своевременно».

Ближайшие заседания суда назначены на 16 и 30 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «ТТЦ "Фолиум"» зарегистрировано в Липецке в 2002 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимости. Уставный капитал — 512 тыс. руб. Компания в равных долях принадлежит гендиректору Вадиму Митновецкому и Анатолию Кобзеву. Выручка общества в 2024 году составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 255 млн руб. ИП Виктора Григорьева зарегистрировано в 2003 году в Липецкой области. Основной вид деятельности — помощь в сфере финансовых услуг. Господину Григорьеву принадлежит местное ООО УК «Универсальный рынок-Л», также он контролирует строительное ООО СЗ «Су-11 "Липецкстрой-Л"» и ООО «СХП "Мокрое"», специализирующееся на производстве сырого молока.

Егор Якимов