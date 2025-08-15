В Орловской области назначили двух новых прокуроров

В двух районах Орловской области сменились прокуроры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На пост прокурора Залегощенского района назначен Андрей Семенов, ранее работавший заместителем прокурора Покровского района. Прокурором Должанского района стал Виталий Попов, до этого занимавший должность заместителя Ливенского межрайонного прокурора.

Должность прокурора Залегощенского района до июня занимал Константин Капустянский, перешедший на пост Новодеревеньковского межрайонного прокурора. Виталий Попов сменил на посту прокурора Должанского района Дмитрия Кленышева, работавшего с 2023 года.

В начале августа два прокурора сменились в Воронежской области.

Егор Якимов