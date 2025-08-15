Главные новости к утру 15 августа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоится 15 августа в 11:00 (22:00 мск). Об этом сообщили в Белом доме. Ранее сообщалось о начале переговоров в 11:30 по местному времени.

Президент России Владимир Путин перед приездом на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане. В ходе рабочей поездки он посетит завод «Омега-Си» по переработке рыбного жира, осмотрит спортивный комплекс «Президентский» и культурно-общественный центр в парке «Маяк».

Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Курске. Известно о 10 пострадавших и одной погибшей. Среди пострадавших — 15-летний подросток. По информации главы области, горели четыре верхних этажа, из-за распространившегося огня пострадали квартиры. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних домах и школе.

Самолет с журналистами и членами российской делегации приземлился в аэропорту Анкориджа, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. На Аляске 15 августа пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Журналистов разместили на спортивной арене хоккейного клуба «Морские волки».

«МТС Медиа» в партнерстве с оператором цифрового телевидения «Скайнет Телеком» выводит на рынок Киргизии свой онлайн-кинотеатр Kion. Так, контент стриминга, включая оригинальные проекты, будет интегрирован в витрину приложения провайдера Easy.OK.

Слабая конъюнктура фондового рынка привела к снижению комиссионных доходов брокеров в первом полугодии 2025 года на 2,2%. При этом борьба за клиентов привела к еще большему снижению доходов от брокерской деятельности на фондовом рынке.

Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL в Актау, случившееся в декабре 2024 года, как умышленную атаку, но требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.