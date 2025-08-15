Самолет с журналистами и членами российской делегации приземлился на Аляске

Самолет с журналистами и членами российской делегации приземлился в аэропорту Анкориджа, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. На Аляске 15 августа пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ил-96 спецотряда «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково в 16:24 мск и приземлился в Анкоридже в 2:09 мск (15:09 по местному времени).

Ранее еще один спецборт Ил-96 выелетел из Внуково и приземлился в Анкоридже. По информации ТАСС, на борту находилась передовая группа, ответственная за подготовку переговоров президентов.